Tüm Düzen Değişiyor: Emeklilikte 'Kripto Para' Dönemi

Art arda imzaladığı radikal kararnamelerle ülkesinde tüm dengeleri değiştiren ABD Başkanı Trump, bu kez de emeklilik planlarını ilgilendiren bir adım attı. Trump, imzaladığı kararnameyle, dijital varlıklar, özel sermaye ve gayrimenkul gibi alternatif varlıkların bireysel emeklilik planlarında yer almasının önünü açtı.

Tüm Düzen Değişiyor: Emeklilikte 'Kripto Para' Dönemi
Göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri ülkede pek çok değişikliğe giden ABD Başkanı Donald Trump, ekonomiyle alakalı adımlar da atmaya devam ediyor. Birçok ülkeye ek gümrük tarifesi getirerek küresel piyasaları karıştıran Trump, bu kez kendi vatandaşı için harekete geçti. Başkan, son olarak dijital varlıklar, özel sermaye ve gayrimenkul gibi alternatif varlıkların da bireysel emeklilik planlarına dahil olması adına bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Beyaz Saray, Trump'ın, ABD'li çalışanlara daha güçlü ve finansal olarak güvenli bir emeklilik sahibi olmaları için daha fazla yatırım seçeneği sunmak istediğine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Çalışma Bakanlığı'na, ABD'de "401(k)" olarak bilinen emeklilik planlarına yönelik mevcut yatırım kurallarının yeniden gözden geçirilmesi talimatı verildiği belirtildi.

DAHA YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYACAK

Alternatif varlıkların bu emeklilik planlarına dahil edilmesi için uygun süreçlerin netleştirilmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer düzenleyici kurumlarla koordinasyon sağlanarak aynı doğrultuda düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, 90 milyondan fazla Amerikalının bu tür planlara dahil olduğu ancak çoğunun alternatif varlıklara yatırım yapmasının şu anda mümkün olmadığı aktarılarak, alternatif varlıkların daha yüksek getiri ve portföy çeşitlendirmesi sağladığı vurgulandı.

BİR KARARNAME DAHA

Diğer yandan Trump, ABD'deki bankaların, müşterilerine siyasi görüşleri, dini inançları veya yasal ticari faaliyetleri nedeniyle hizmet vermeyi reddetmesini engellemeye yönelik kararnameyi de imzaladı. Kararnameyle, bankacılık düzenleyicilerinden "itibar riski" gibi bahanelerle müşterilerin haksız yere reddedilmesine neden olan kuralların kaldırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Emekli
