Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü...

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birçok emekli bir üst dilime geçerek daha yüksek promosyon alma şansına kavuştu. Örneğin maaşı 15 bin TL olan bir emeklinin promosyonu 8 bin TL iken, maaşı 17.500 TL’ye çıktığında promosyonu da 10 bin TL’ye yükseldi. Şu anda 20 bin TL ve üzerinde promosyon ödeyen banka sayısı 10’u bulmuş durumda.