Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü...
Emekli maaşı promosyonları 30 bin TL’ye yaklaşırken bazı emekliler çift promosyon alabiliyor. Temmuz artışlarıyla promosyon dilimleri yükseldi, bankalar kampanyalarını güncelledi. Promosyon kararında banka şartlarına dikkat etmek büyük önem taşıyor.
Kaynak: Sabah
Emeklilere sunulan banka promosyonları, ağustos ayı itibarıyla 30 bin TL’ye yaklaşırken, bazı emekliler için çift promosyon alma imkanı da doğdu. Artan maaşlarla birlikte birçok emekli bir üst promosyon dilimine geçerken, bankalar da yeni kampanyalarla yarışa girdi. 27 bin TL’ye kadar çıkan ödemelerin yanında, emekli yakını getirenlere 2 bin 500 TL’ye varan ek promosyon da veriliyor.
Tüm emekliler, dul ve yetimler promosyon hakkına sahip. Promosyon almak için yapılması gereken tek şey, maaşın 3 yıl boyunca seçilen bankadan alınacağına dair taahhüt vermek. Bankalar ek ürün koşullarıyla tekliflerini artırabiliyor; bu nedenle verilen vaatler dikkatle okunmalı. Mevcut düzenlemelere göre bankalar, belirlenen alt sınırın altında promosyon veremiyor fakat üst sınır konusunda serbest.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, temmuz ayında yapılan maaş artışıyla birçok emekli bir üst dilime geçerek daha yüksek promosyon alma şansına kavuştu. Örneğin maaşı 15 bin TL olan bir emeklinin promosyonu 8 bin TL iken, maaşı 17.500 TL’ye çıktığında promosyonu da 10 bin TL’ye yükseldi. Şu anda 20 bin TL ve üzerinde promosyon ödeyen banka sayısı 10’u bulmuş durumda.
Promosyon süresi dolmayan emekliler de yüksek promosyondan yararlanabiliyor. Bunun için önce eski promosyonun kalan süresine denk gelen tutar iade ediliyor.
Yeni promosyon ya iade sonrası tam olarak ödeniyor ya da aradaki fark düşülerek ödeme yapılıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden kolayca banka değişikliği yapılabiliyor.
ÇİFT PROMOSYON NASIL ALINIR?
Çift maaş alanlar, maaşlarını farklı bankalardan alarak iki ayrı promosyon kazanabiliyor. Örneğin bir emekli kendi maaşı için bir bankadan 12 bin TL, eşinden aldığı ölüm maaşı için başka bir bankadan 8 bin TL alarak toplamda 20 bin TL’ye ulaşabiliyor. Ancak maaşlar aynı bankada birleşirse tek promosyon veriliyor ve toplam tutar daha düşük olabiliyor.