Dev Otomobil Markasına Vergi Darbesi! Zararın Maliyeti Ağır Oldu! Borsa'daki Hisselerde Düşüş Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomotiv sektörünün öncüsü Toyota, 2025 mali yılına ilişkin kar tahminini aşağıya çekti. Yılın ilk yarısında dünya genelinde 5,5 milyon araç satarak zirvedeki yerini koruyan otomotiv devi, tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık satış rakamına ulaştı ancak bu başarı, mali baskıları hafifletmeye yetmedi.

OTOMOBİL DEVİ VERGİLERLE SARSILDI

ABD'de uygulanan yeni ithalat vergileri ve yükselen hammadde maliyetleri nedeniyle karlılığında ciddi düşüş bekleyen şirket, 3,8 trilyon yen olan faaliyet karı beklentisini yüzde 16 azalarak 3,2 trilyon yene çekti.

9,5 MİLYAR DOLARLIK ZARAR BEKLENİYOR

Vergi düzenlemeleri nedeniyle yalnızca bu yıl için 1,4 trilyon yen (yaklaşık 9,5 milyar dolar) zarar öngörülüyor. Gümrük tarifelerinin etkisinin, Ford ve General Motors gibi rakip firmaların beklenen zararlarından daha yüksek olacağı belirtiliyor.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ BAŞLADI

Tokyo borsasında şirketin hisseleri yüzde 1 değer kaybetti. Yıl başından bu yana ise toplam kayıp yüzde 11’e ulaştı. Yüksek vergi yükü ve maliyet baskısı, şirketin yatırımcıları için risk işareti oldu.

Kaynak: Haber Merkezi