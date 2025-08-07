16 Yıllık Beyaz Yaka İşinden İstifa Edip, Maaşlı İşini Bıraktı! Ailesini Zar Zor İkna Edip, Hayalini Gerçekleştirdi

Eskişehir’de 16 yıl bankacılık yaptıktan sonra beyaz yaka işinden istifa edip çocukluk hayaline dönen Ömer Karanfil, forma satışı işine girdi. "Maaşlı çalışmaktan daha cazip" diyen Karanfil, kendi dükkanını açarak ticaret hayatına atıldı.

Eskişehir’de yaşayan Ömer Karanfil, 16 yıllık bankacılık kariyerini geride bırakıp çocukluk yıllarına dayanan forma satışına geri döndü. Uzun süre kurumsal hayatın içinde yer alan Karanfil, risk alarak istifa etti ve İstiklal Mahallesi’nde kendi dükkanını açarak ticaret hayatına atıldı.

"ZOR AMA TUTKUYLA VERİLMİŞ BİR KARARDI"

Karanfil, forma satıcılığına dönüşünün kolay olmadığını belirterek, “Bankacılıkta kariyerimin zirvesindeydim. Ancak yıllar önce tutkuyla yaptığım forma satışına yeniden dönme fikri hep içimdeydi. Sonunda cesaretimi topladım ve kendi işimin başına geçtim” dedi. Geçmişteki deneyimlerinin bu süreçte en büyük avantajı olduğunu da vurguladı.

AİLESİNİ İKNA ETMEK KOLAY OLMADI

Ani kariyer değişiminin ailesinde de şaşkınlıkla karşılandığını söyleyen Karanfil, "Eşim devlet memuru. Düzenli gelirimiz vardı, haliyle ilk başta çok tedirgin oldu. Ama ona eski tecrübelerimi ve bu işe olan inancımı anlattım. Zamanla desteğini kazandım ve birlikte bu yeni yola çıktık” ifadelerini kullandı.

"GENÇLER CESARETİNİ KAYBETMEMELİ"

Ömer Karanfil, iş hayatına dair gençlere de önemli mesajlar verdi. Türkiye’deki ekonomik zorluklara rağmen, inanç ve kararlılıkla yol alınabileceğini belirten Karanfil, “Üniversite mezunu çok, iş bulma kaygısı da yüksek. Ama kimse umudunu yitirmemeli. Cesaret eden, azmeden ve çalışan biri mutlaka bir noktada başarıyı yakalar. Gençler hedeflerine kararlılıkla yürümeli” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bankacılık
