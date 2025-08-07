Pazarda Kartla Ödeme Dönemi Başlıyor: Tarih Belli Oldu! 81 İlde Artık POS Cihazı Zorunlu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nakit para taşıma dönemi semt pazarlarında sona eriyor. Türkiye genelindeki tüm pazarlarda, 15 Ağustos itibarıyla banka ve kredi kartı ile ödeme yapma dönemi resmen başlıyor. Bu tarihten itibaren pazarcı esnafı, POS cihazı bulundurmak zorunda olacak.

Yeni uygulama sayesinde, vatandaşlar artık pazar alışverişlerinde yanlarında nakit para bulundurmak zorunda kalmayacak. Kredi ve banka kartı ile ödeme kolaylığı hem alışveriş sürecini hızlandıracak hem de esnafın nakit taşıma riskini azaltacak.

KOMİSYONLARDA İNDİRİME GİDİLDİ

POS cihazı kullanımıyla ilgili esnaftan gelen komisyon endişeleri üzerine bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda oranlarda indirime gidildi. Böylece pazarcılar için yeni sisteme geçiş daha cazip hale getirildi.

Yetkililer, bu dijital ödeme sisteminin hem alıcılar hem de satıcılar için önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor. Uygulamanın, kayıt dışı ekonominin önlenmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

