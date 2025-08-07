İBB Duyurdu: İstanbul'da Taksi Sayısı Artıyor, Kurallar Değişiyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 yeni taksi plakası için ihale düzenliyor. 29 yıllığına ruhsat verilecek plakalar için şartlar belli oldu.
Kaynak: NTV
İstanbul’da taksi sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 150 adet "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" hakkını, her biri gerçek kişilere 29 yıllığına ruhsat verilerek işletilmek üzere ihaleye açacağını duyurdu.
İhale kapsamında, başvuru yapanlar yalnızca bir plaka alma hakkına sahip olacak.
FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI
İhaleye katılmak isteyenlerin 135 bin 36 TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor. Her bir plaka için belirlenen muhammen bedel ise 4 milyon 501 bin 200 TL + KDV olarak açıklandı. Öte yandan, piyasada şu an taksi plakaları galericiler aracılığıyla ortalama 7,5 milyon TL’den el değiştiriyor.
SON TEKLİF 1 EYLÜL'DE
İhaleye katılım için son teklif verme tarihi 1 Eylül 2025 saat 12:00 olarak belirlendi. İhale ise 2 Eylül 2025 günü saat 11:00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
HERKES TAKSİ PLAKASI ALAMAYACAK
Taksi plakası kiralamak isteyenler için şartlar belli oldu. Başvuracak kişilerin e-Devlet üzerinden temin edecekleri çeşitli belgelerle birlikte bazı yasal kriterleri taşıması gerekiyor. Başlıca koşullar şu şekilde:
22 yaşından gün almış, 69 yaşından gün almamış olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
İstanbul'da ikamet ediyor olmak
Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak benimsediğini ve bu alanda çalışacağını beyan etmek
Üzerine kayıtlı başka bir toplu taşıma plakası (taksi, minibüs, dolmuş vb.) bulunmamak
Taksi taşımacılığı mevzuatına ve UKOME kararlarına uyacağını taahhüt etmek
Belirli suçlardan sabıkasının bulunmaması
Başvurular için ayrıca Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı Hakkı İşletme Taahhütnamesi’nin imzalanması gerekiyor.
İLK İHALEDE BEKLENEN TALEP GELMEMİŞTİ
Daha önce açılan ihalede toplamda 2.500 taksi plakasının verilmesi planlanmış, ancak sadece 9 plaka için başvuru yapılmıştı. Bu nedenle bu yeni ihaleye talebin nasıl olacağı merak konusu. Özellikle yüksek maliyetler ve katı şartlar nedeniyle başvuru sayısının sınırlı kalabileceği bekleniyor.