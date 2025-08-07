İBB Duyurdu: İstanbul'da Taksi Sayısı Artıyor, Kurallar Değişiyor

İstanbul’da taksi sayısı artmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 150 adet "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" hakkını, her biri gerçek kişilere 29 yıllığına ruhsat verilerek işletilmek üzere ihaleye açacağını duyurdu.

İhale kapsamında, başvuru yapanlar yalnızca bir plaka alma hakkına sahip olacak.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

İhaleye katılmak isteyenlerin 135 bin 36 TL tutarında geçici teminat yatırması gerekiyor. Her bir plaka için belirlenen muhammen bedel ise 4 milyon 501 bin 200 TL + KDV olarak açıklandı. Öte yandan, piyasada şu an taksi plakaları galericiler aracılığıyla ortalama 7,5 milyon TL’den el değiştiriyor.

SON TEKLİF 1 EYLÜL'DE

İhaleye katılım için son teklif verme tarihi 1 Eylül 2025 saat 12:00 olarak belirlendi. İhale ise 2 Eylül 2025 günü saat 11:00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.