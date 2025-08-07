Segmentinin En Sevilenlerindendi: Otomotiv Devi 24 Yıllık Serüvene Nokta Koydu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlk kez 2002 yılında tanıtılan ve Porsche Cayenne ile aynı platformda geliştirilen Volkswagen Touareg, lüks SUV segmentinde yıllarca güçlü bir oyuncu oldu. Ancak şirket içerisinden gelen bilgilere göre, Touareg’in üretimi 2026 yılında tamamen sona erecek.

Volkswagen, Tiguan ve Golf gibi yüksek talep gören modellerini yenilemeye devam ederken, Touareg için doğrudan bir halef planlamıyor. Bu da modelin, markanın tarihine geçen ama yeni dönemde yer bulamayan simgelerinden biri olacağı anlamına geliyor.

ID.5 BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Volkswagen’in elektrikli araç atağının bir parçası olarak 2021 yılında ID.4’ün coupe versiyonu olarak piyasaya sürülen ID.5, satış performansında beklentilerin gerisinde kaldı. Daha fazla ilgi gören kardeşi ID.4’ün gölgesinde kalan bu sportif SUV’un üretimi de 2027’de sonlandırılacak.

Şirket, ürün gamını sadeleştirme ve kaynaklarını daha erişilebilir modellere yönlendirme stratejisi kapsamında bu kararı aldı.

DAHA UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİLERE YÖNELECEK

Volkswagen’in yol haritasında artık kitlesel pazara uygun, ulaşılabilir fiyatlı elektrikli otomobiller yer alıyor. 2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ID.2 (veya muhtemel adıyla ID.Polo) ve onu takip edecek SUV versiyonu, markanın bu yeni dönemdeki en büyük kozu olacak.

2027 yılında ise, şehir içi ulaşım odaklı ID.1 modelinin üretim versiyonunun yollarda olması bekleniyor.

Öte yandan, Volkswagen'in elektrikli MPV segmentine giriş yapma planı da masada. “Mini Buzz” olarak adlandırılan bu araç, Touran’ın yerini alabilecek potansiyelde. Ancak şirket içindeki kaynaklar, bu projenin önceliğinin şu an için düşük olduğunu belirtiyor. Bunun temel nedeni ise, Skoda’nın benzer bir elektrikli MPV üzerinde çalışıyor olması.

Kaynak: Haber Merkezi