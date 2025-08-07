TikTok Canlı Yayınını İzleyenlerin Kanı Dondu! Takipçilerinin Gözü Önünde Böyle Boğuldu

TikTok’ta canlı yayın sırasında meydan okuyarak su tankına giren genç, binlerce kişinin gözü önünde boğularak hayatını kaybetti. Takipçi uğruna yapılan meydan okuma faciayla sonuçlandı.

TikTok'ta takipçi kazanmak uğruna yapılan meydan okumalar bir kez daha faciayla sonuçlandı. Yurt dışında yaşayan ve kimliği açıklanmayan genç bir TikTok fenomeni, canlı yayın sırasında su dolu tanka girerek tehlikeli bir meydan okumaya katıldı. Ancak bu gösteri ölümle sonuçlandı.

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BOĞULDU

Genç adam, baş aşağı şekilde su tankına girip içeride yüzmeye çalıştı. Başta her şey yolunda gibi görünse de tankın içinde sıkışan adam kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Fenomen panik halinde çıkmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Binlerce kişinin canlı olarak izlediği yayın, genç adamın boğularak hayatını kaybettiği anlara tanıklık etti.

TikTok Canlı Yayınını İzleyenlerin Kanı Dondu! Takipçilerinin Gözü Önünde Böyle Boğuldu - Resim : 1

Bu olay, sosyal medyada "daha çok izlenme" uğruna hayatların nasıl tehlikeye atıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi

