Memurlar Zam Bekliyor, Gözler Hükümetin Teklifinde: İşte Sendikanın Talepleri ve Olası Rakamlar...

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 2026-2027 toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Görüşmelerde henüz hükümetten herhangi bir teklif gelmedi, ancak Memur-Sen taleplerini detaylı şekilde kamuoyuyla paylaştı.

MÜZAKERELER 11 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

28 Temmuz'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun talepleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında tasnif edildi. Hizmet kollarının tekliflerinin geneline dair ön müzakereler yapıldı. Bu tekliflere dair çıkarılan raporların müzakerelerine başlandı. Müzakereler 11 Ağustos'a kadar sürecek.

Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Hükümetin 12 Ağustos'ta ilk teklifini vermesi bekleniyor. Memur-Sen ise teklifin bu tarihten önce verilmesini talep ediyor.

MEMUR-SEN NE TALEP ETTİ?

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk 6 ay için yüzde 25 zam ve 10 bin TL taban aylık, ikinci 6 ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplamda yüzde 88 oranında zam istediğini açıkladı. 2027 yılı içinse ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7.500 TL taban aylık ve ikinci 6 ay için yüzde 15 zam talep ederek toplam yüzde 46 zam öngörüsünde bulundu.

ENFLASYON TAHMİNLERİYLE ÖRTÜŞMEDİ

Ancak bu taleplerin Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleriyle örtüşmediği görülüyor. Banka, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 için ise yüzde 8 oranında bir enflasyon beklentisi paylaştı. Bu fark, zam oranlarının ne ölçüde karşılık bulacağına dair soru işaretlerini artırıyor.

MASADAKİ ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılı maaş zammı kümülatif olarak yüzde 28.90 oldu. Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi öngörülüyor.

2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifinin masaya gelmesi ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek. Enflasyon farkına göre de maaşlara zam yapılması bekleniyor.

Toplu sözleşme süreci ilerledikçe hükümetin ilk teklifini ne zaman sunacağı ve pazarlıkların nasıl şekilleneceği merak konusu.

