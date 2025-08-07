AKP'nin Önemli İsimden Kara Haber: Yüzde 2 Bin Zam Geliyor, Hazırlıklı Olun!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP'nin Eski Milletvekili Şamil Tayyar, vergi oranları ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tayyar'ın zam açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü. Dev zam yolda geliyor, 2026 Ocak ayında yürürlüğe girecek.

Vergi oranlarına gelen artışlar kamuoyunda büyük tartışmalara neden olurken, AKP'nin Eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tayyar, 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek emlak vergisinde neredeyse yüzde 2000’e ulaşan artışların kamuoyunda yeni yeni fark edilmeye başlandığını ve bu durumun mahkemeye taşındığını ifade etti.

AKP'NİN ÖNEMLİ İSMİ DUYURDU: YÜZDE 2 BİN ZAM GELİYOR!

Gelen zamların sadece bunla sınırlı olmayacağını ifade eden Tayyar, ev sahipleri ve kiracılar arasında büyük tartışmaların çıkabileceğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu. "Toplumun ekseriyeti yeni farkına vardı, yavaş yavaş tepkiler yükseliyor. Ocak 2026’dan geçerli olmak üzere emlak vergisinde neredeyse yüzde 2 bine varan oranda yapılan artışlar, mahkemeye taşınıyor. Maalesef, yeni vergi oranları ikinci dünya savaşı ortamında çıkarılan varlık vergisini andırıyor. Makul sınırları aşan bu vergiler, ayrıca tapu harçları, veraset ve intikal vergilerine de zirve yaptırıyor. Asıl tehdit, emlak vergisindeki çılgın artışların kiraları zıvanadan çıkarma, ev sahibi/kiracı çatışmalarını alevlendirme ihtimalidir. Geçmişte kur koruma ve yüzde 25 sınırlandırması gibi yapay tedbirlerin, konut fiyatları ve kiraları kontrolden çıkardığını, toplumsal barışı tehdit ettiğini biliyoruz. Yeni emlak vergisi, kiralara yol, su, köprü olarak dönecektir. Asıl mağdurlar yine kiracılar olacaktır."

"ACİLEN BU KARARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Tayyar, geçmişte alınan yapay önlemlerin özellikle kur korumalı mevduat sistemi ve kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırı konut piyasasında beklenen etkiyi göstermediğini ve sosyal yapıda gerginliğe neden olduğunu anımsatarak, bu yeni vergi uygulamasının da benzer sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Konut sahiplerine rayiç bedel üzerinden evlerini devlete satma hakkı tanınması gerektiğini belirten Tayyar, önerisinin etkilerini şöyle dile getirdi: “Bu hatadan dönülmelidir. Dönülmediğinde vergi mahkemelerini yoğun mesai bekliyor. Ayrıca bir teklifim var. Konut sahiplerine belirlenen rayiç bedel üzerinden konutlarını belediyelere veya Çevre Bakanlığı’na satma hakkı tanınsın. Eğer rayiç bedel hakkaniyetliyse kimse satmaz, değilse kuyruk oluşur. Alın size test imkanı.”

