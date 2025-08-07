'Menemen Endeksi' Aldı Başını Gidiyor! 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal Oldu

'Menemen Endeksi'ne göre, menemenin maliyeti son bir yılda yüzde 45 arttı. Temmuz ayında çarliston biber yüzde 12,77 zamlanırken, domates ve kuru soğan fiyatları düştü. Aylık enflasyon ise yüzde 1,6 olarak kaydedildi.

'Menemen Endeksi' Aldı Başını Gidiyor! 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal Oldu
Türkiye’nin sofralarından eksik olmayan lezzeti menemen, artan malzeme fiyatlarıyla artık cep yakıyor. 'Menemen Endeksi'ne göre, menemen yapımında kullanılan domates, çarliston biber, yumurta ve kuru soğan fiyatlarındaki değişimlerle hesaplanan enflasyon, son bir yılda yüzde 45 artış gösterdi. Temmuz ayı verilerine bakıldığında ise aylık enflasyon yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

'Menemen Endeksi' Aldı Başını Gidiyor! 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal Oldu - Resim : 1

TEMMUZDA EN FAZLA ARTIŞ ÇARLİSTON BİBERDE

Endeksin mucidi Doç. Dr. Caner Özdurak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Temmuz ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 2.64’lük ve çarliston biberdeki yüzde 12,77’lik artışa rağmen ve kuru soğan ve domateste görülen sırasıyla yüzde 10.20 ve yüzde 1,56’lık aylık düşüşlerin de etkisiyle aylık yüzde 1,60, yıllık ise ile yüzde 44,87 olarak gerçekleşti” dedi. Özdurak, çarliston biberin temmuzda en fazla fiyat artışı gösteren malzeme olduğunu vurguladı.

'Menemen Endeksi' Aldı Başını Gidiyor! 'Ucuz Bir Şeyler Yapalım' Deyince Akla Geliyordu, Artık O da Hayal Oldu - Resim : 2

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak açıklandı. Ancak 'Menemen Endeksi', mutfaktaki gerçek fiyat artışlarını yansıtması açısından dikkat çekiyor. Özdurak, endeksin amacının halkın hissettiği enflasyonu basit ve anlaşılır bir şekilde göstermek olduğunu belirtti.

