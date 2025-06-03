Menemen Bitti, Simit Başladı! Vedat Milor Açıkladı, Sosyal Medya İkiye Bölündü, En İyi Simit Nerede?

2018 yılında 'Menemen soğanlı olur yoksa soğansız mı olur?' sorusuyla vatandaşları ikiye bölen ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz haftalarda yeni menemen tartışmasının fitilini ateşlemişti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada yeni bir tartışma ortamı yaratan Vedat Milor, bu kez de konuyu simitten açtı. X hesabından bir paylaşım yapan Milor, takipçilerine en iyi simidin İzmit simidi olduğunu söyledi.

'İZMİT SİMİDİ DİYE BİR GERÇEK VAR'

Milor, paylaşımında şöyle dedi: Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var.

Milor paylaşımında ‘Zaman makineniz varsa, en iyi örneklerini eski İzmit tren istasyonunda taze simitleriyle vagon değiştiren hasır sepetli simitçilerde bulabilirsiniz. Hala var mı o Adapazarı - Haydarpaşa trenleri?’ dedi.

Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var. — Vedat Milor (@vedatmilor) June 2, 2025

MENEMEN SORUSU TARTIŞMA YARATMIŞTI

Vedat Milor 2018 yılında 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?' sorusuyla gündeme oturmuştu. Sosyal medya hesabı X üzerinden anket düzenleyen Milor'un sorusuna yaklaşık yarım milyon insan yanıt vermişti. Anket sonuçlarına göre yüzde 51 'soğanlı olur' derken, yüzde 49 ise 'soğansız olur' seçeneğini işaretlemişti.