CHP Kurultayı Soruşturmasında İddianame Kabul Edildi! İmamoğlu Dahil 12 Kişiye Ceza Talebi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı’nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürüttüğü soruşturma sonucunda düzenlenen iddianamede, aralarında daha önce yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimlerin de yer aldığı 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak yer aldı.

Yargı sürecinde adı geçen diğer kişiler arasında Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş de bulunuyor. Şüpheliler hakkında, kurultayda oy kullanımına hile karıştırıldığı gerekçesiyle cezai işlem isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi