CHP'ye 'Şaibeli Kurultay' Soruşturmasında İddianame Tamam

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürerken, süreçte sona gelindiği bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu kurultay için soruşturma başlatmıştı. Dosyada CHP Genel Başkanı Özel dahil pek çok milletvekilinin de adı geçiyordu.

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CHP'ye 'Şaibeli Kurultay' Soruşturmasında İddianame Tamam

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında sona gelindiği bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının iddianameyi tamamladığı ve dosyanın önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesine gönderileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın ve sosyal medya platformlarında yaptıkları açıklamalar nedeniyle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

CHP'ye 'Şaibeli Kurultay' Soruşturmasında İddianame Tamam - Resim : 1

Dosyada şüpheli sıfatıyla adı geçen isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer alırken, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılmıştı.

Ayrılan dosyalardaki soruşturmaların "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği bildirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yazı göndererek, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesini talep eden başsavcılık; şüphelilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, kısa mesaj (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerini dosyaya dahil etmişti.

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Kaynak: AA

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