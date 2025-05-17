CHP'li Gürer'den İktidara Destek Çağrısı: 'Çiftçinin Krizi Esnafı da Vurdu'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Gürer, çiftçilerin yaşadığı sorunların doğrudan esnafı da vurduğuna dikkat çekerek onların da gelirlerinin düştüğünü ifade etti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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CHP'li Gürer'den İktidara Destek Çağrısı: 'Çiftçinin Krizi Esnafı da Vurdu'

Ekonomik krizle birlikte ağır maliyetler altında ezilen ve yeterli destek de bulamayan çiftçi, çok zor bir durumda kaldı. Birçoğu üretimden çekilmek zorunda kalan, üretmeye devam etmeye çalışanların da büyük maddi kayıp yaşadığı çiftçilerin sorunlarını bu süreçte en çok dile getiren isimlerden biri de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer oldu. Vekil seçildiği kentin Çamardı ilçesinde CHP İlçe Örgütü, Çamardı Ziraat Odası ve ilçe esnafını ziyaret eden Gürer, sıkıntıları yerinde dinledi.

Ömer Fethi Gürer, 23 yıllık AKP iktidarının çiftçiye destek olmakta sınıfta kaldığını söyleyerek eleştirilerde bulundu. Şu anda meydana gelen her sorunun aslında yönetim yanlışlarının bir sonucu olduğunu belirten CHP'li vekil, "Zirai don gibi doğal afetlerde bile hasar tespit çalışmaları gerektiği gibi yapılmamış, çiftçilerin yaraları sarılmamıştır" dedi.

ÇİFTÇİNİN İŞİ BOZULUNCA ESNAFIN DA BOZULUYOR

İlçede esnafı da ziyaret eden CHP'li Gürer, çiftçi gelirlerinin düşmesiyle beraber ilçe ticaretinin de bundan negatif etkilendiği yönündeki durumu dinledi. Esnaf, çiftçide para olmadığı zaman kendi işlerinin de bozulduğunu anlattı. "Tarım ürünleri satan esnaf artık veresiye satış yapamıyor" diyen esnaf, hal böyle olunca satışların da düştüğünü ifade etti.

Milletvekili, zirai don olayının tüm kesimleri vurduğunu işaret ederek çiftçi borçlarının ertelenmesi gerektiğini belirtti. Çiftçi ile esnafa kredi kolaylığı da getirilmesi gerektiğini savunan Gürer, "Çiftçide ürün ve gelir yoksa esnafın da işi bozuluyor" diye konuştu. Gürer, iktidarın yanlış politikalar nedeniyle toplumun her kesiminin krizlere yaşadığının altını çizerek devlete destek olma çağrısında bulundu.

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