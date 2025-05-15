CHP’li Gürer, Çırak ve Staj Mağdurlarını Odasında Konuk Etti, Tek Tek Dinleyerek Seslendi: 'Haklarını Almak İstiyorlar'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’deki odasında çırak ve staj mağdurlarını ağırladı. Tek tek herkesin sorunlarını dinleyen Gürer, destek için seslendi.

Gürer, “Çırak ve staj mağduru dediğimiz kesim, 18 yaşından önce iş hayatında çalışmaya başlamış, kendilerine sigorta tarafından kart verilmiş, İŞKUR tarafından işçi sayılmış. Ama bakanlık, ‘Bunlar öğrenci ya da 18 yaşından küçük’ diyerek sigortalarını yaşlılık sigortası olarak kabul etmiyor. Bu arkadaşlarımız geriye dönük primlerini ödeyerek, emeklilik için kaybettikleri bu yılların telafi edilmesini talep ediyorlar’ dedi.

'TEK YOLU YAŞLILIK SİGORTASI'

Gürer, şöyle seslendi: Öğrencilerimiz stajyer olarak başladıkları çalışma yaşamında, 18 yaşını doldurmadan yaşlılık sigortasına dahil edilmiyor. Hem geçmişten gelen hem de bugün oluşan mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasının tek yolu, işe başladığı gün tüm çalışanların yaşlılık sigortasının başlamasının sağlanmasıdır. Bunun başka yolu yok. Gençlerimiz stajyer ya da çırak olarak işe başlıyor ama sigortaları yapılmadığı için emeklilikleri gecikiyor.

'BU KARTI NİYE VERİYORLAR?'

Gürer, sigorta kartlarının işlevselliğine ilişkin eleştirilerini de dile getirdi: Bu kartı niye veriyorlar? Kurum, ‘Sen stajyer ya da çırak olarak işe başladın’ diyor ama emekliliğe geldiğinde, ‘Bu kartın geçerliliği yok, biz bunu kazaya yönelik verdik’ açıklamasını yapıyor. Oysa bu kart alındığı gün emekliliğe esas yaşlılık sigortasının başlaması lazım.

'BU EMEK BOŞA GİTMİŞ OLDU'

Ziyaret sırasında mağdur ailelerden bir anne, yaşadıklarını şöyle anlattı: Benim oğlum 50 yaşında, 9.000 gün sigortası var, sigorta dolmuş ama emekli olamıyor. Çocuklarımı okutmak için çok mücadele ettim. Mesleğe verdim ama şimdi anlıyorum ki bu emek boşa gitmiş gibi oldu. Çocuğumun o üç yılı önemliydi. Oğlanı mesleğe verdim de ne oldu? Yazık değil mi?” Primimi ödeyeyim, işe başladığım günden itibaren çalıştığım süre emekliliğime dahil olsun, mağduriyetim ortadan kalksın’ diyor. Bu haklı talepleri karşılanmalı. Eğer o gün staja başladıklarında yaşlılık sigortası başlasa, ülkedeki ara eleman açığı da kısmen kapanabilirdi.