Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ (HES Kablo) hisselerini rekor paraya satışa çıkardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin sanayi devleri arasında yer alan şirketin yüzde 100 hissesi, 22 milyar TL muhammen bedel üzerinden alıcı arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre satış, teklif ve ihale usulüyle yapılacak.
TEKLİFLER 30 HAZİRAN’A KADAR SUNULABİLECEK
İhaleye katılmak isteyenler, 30 Haziran 2025 tarihine kadar tekliflerini TMSF’ye iletebilecek. Şirket hisselerinin devrine ilişkin ihalenin ise 1 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhalede sadece Türk Lirası cinsinden ve peşin ödeme teklifleri geçerli olacak.
3 ŞİRKET BİRLİKTE SATIŞA SUNULDU
Satışa çıkarılan varlıklar yalnızca HES Kablo ile sınırlı değil. İhale kapsamında, Hazine mülkiyetinde bulunan 0,01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payının yanı sıra, Boyçelik Metal AŞ ve 1 TL nominal değerli 21,9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ hisseleri de toplu olarak satışa sunulacak.
SATIŞTAN 3 KAT DAHA YÜKSEK GELİR BEKLENTİSİ
TMSF, Mayıs ayı başında Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Bellona’yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satışa çıkarmıştı. HES Kablo ve bağlı şirketlerin satışından ise bu rakamın yaklaşık 3 katı, yani 22 milyar TL civarında bir gelir hedefleniyor. Anadolu'nun en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak öne çıkan HES Kablo’nun satış süreci, Türkiye’deki stratejik sektör yatırımları açısından dikkatle izleniyor.