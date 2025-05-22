Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti

SATIŞTAN 3 KAT DAHA YÜKSEK GELİR BEKLENTİSİ

TMSF, Mayıs ayı başında Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Bellona’yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satışa çıkarmıştı. HES Kablo ve bağlı şirketlerin satışından ise bu rakamın yaklaşık 3 katı, yani 22 milyar TL civarında bir gelir hedefleniyor. Anadolu'nun en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak öne çıkan HES Kablo’nun satış süreci, Türkiye’deki stratejik sektör yatırımları açısından dikkatle izleniyor.