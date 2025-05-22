Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı
Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ünal Aysal’a ait olan İstanbul Boğazı kıyısındaki Les Ottomans Hotel, yeniden icradan satışa çıkarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Kuruçeşme'de yer alan ve denize sıfır konumuyla dikkat çeken otel için İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, 1 milyar 395 milyon TL muhammen bedel belirledi.
İLK İHALE HAZİRAN, İKİNCİSİ TEMMUZ’DA
Satış süreci kapsamında ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14:56’da gerçekleştirilecek. Otelin alıcı bulamaması durumunda ikinci ihale 17 Temmuz 2025 tarihinde aynı saatte yapılacak. Les Ottomans Hotel daha önce de 2020 yılında İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 440 milyon 735 bin TL değerle satışa sunulmuş, ancak alıcı çıkmadığı için ihale sonuçsuz kalmıştı.
OTEL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA
Les Ottomans cephesinden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Otel yönetimi, satış sürecine dair hukuki itirazlarını sürdürdüklerini belirtti. Açıklamada, “Hukuki ve mali süreçlerdeki usulsüzlüklere ilişkin olarak tarafımızca açılmış iki ayrı itiraz davası bulunmaktadır. Bu davaların sonucuna bağlı olarak ihalenin iptali ya da gerçekleşmesi halinde ihalenin geçersiz sayılması için yasal süreçler devam edecektir. Benzeri bir durum, bankayla 3 yıl önce de yaşanmıştı” ifadelerine yer verildi.
ÜNAL AYSAL’IN OTELİ BİR KEZ DAHA SATIŞ GÜNDEMİNDE
Türkiye’nin önde gelen iş insanları arasında yer alan Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Les Ottomans Hotel’in yeniden satış gündemine gelmesi, iş dünyasında ve emlak sektöründe dikkatle izleniyor. Otelin boğaza nazır konumu ve lüks yapısı nedeniyle ihalenin sonucu merak konusu.