Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı

OTEL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Les Ottomans cephesinden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Otel yönetimi, satış sürecine dair hukuki itirazlarını sürdürdüklerini belirtti. Açıklamada, “Hukuki ve mali süreçlerdeki usulsüzlüklere ilişkin olarak tarafımızca açılmış iki ayrı itiraz davası bulunmaktadır. Bu davaların sonucuna bağlı olarak ihalenin iptali ya da gerçekleşmesi halinde ihalenin geçersiz sayılması için yasal süreçler devam edecektir. Benzeri bir durum, bankayla 3 yıl önce de yaşanmıştı” ifadelerine yer verildi.