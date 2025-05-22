Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı

MARKA YENİLENİYOR! TÜM TABELALAR DEĞİŞİYOR

Sadece isim değil, markanın tüm görsel kimliği de baştan aşağı yenileniyor. Yıllar boyunca MNG Kargo ile özdeşleşen renkler ve tasarımlar tamamen değiştirilecek. Türkiye genelindeki tüm MNG şubelerinin tabelaları da yeni marka adıyla güncellenecek.

DİJİTALDE DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI

Şirketin dijital platformlarında da bu dönüşüm başladı. MNG Kargo’nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları artık DHL eCommerce adıyla hizmet veriyor. Bu hamle, DHL’in Türkiye pazarında daha güçlü bir konum elde etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.