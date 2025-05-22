Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı
Türkiye'nin dev kargo firması MNG Kargo, artık yeni adıyla hizmet verecek. Şirketin ismi, kurumsal kimliği ve tabelaları tamamen değişiyor. İşte MNG Kargo'nun yeni adı...
Kaynak: CNBC-e
Türkiye’nin önde gelen kargo firmalarından biri olan MNG Kargo, yeni bir döneme giriyor. 2023 yılında dünyanın en büyük lojistik devlerinden biri olan DHL Group tarafından satın alınan şirket, Türkiye’deki yeniden yapılanma süreci kapsamında isim ve marka kimliğini tamamen değiştiriyor.
MNG KARGO TARİH OLUYOR
CNBC-e’de yer alan habere göre MNG Kargo’nun DHL çatısı altındaki entegrasyonu, DHL Group’un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman markası DHL eCommerce tarafından yürütülecek. Bu kapsamda MNG Kargo adı artık rafa kaldırılıyor. Şirket yoluna bundan sonra DHL eCommerce ismiyle devam edecek.
MARKA YENİLENİYOR! TÜM TABELALAR DEĞİŞİYOR
Sadece isim değil, markanın tüm görsel kimliği de baştan aşağı yenileniyor. Yıllar boyunca MNG Kargo ile özdeşleşen renkler ve tasarımlar tamamen değiştirilecek. Türkiye genelindeki tüm MNG şubelerinin tabelaları da yeni marka adıyla güncellenecek.
DİJİTALDE DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI
Şirketin dijital platformlarında da bu dönüşüm başladı. MNG Kargo’nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları artık DHL eCommerce adıyla hizmet veriyor. Bu hamle, DHL’in Türkiye pazarında daha güçlü bir konum elde etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.