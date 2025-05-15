CHP’li Bekir Başevirgen Çifçilerin Sorunlarını Dinledi: 'Bu Şekilde Giderse Kiraz Ağaçları da Kesilecek'

34 ili vuran zirai don felaketi sonrasında çiftçiler ürünlerinin hasadını gerçekleştiremedi. Çok sayıda çiftçi maddi zarara uğradı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen çiftçilerin sorunlarını dinledi.

'KİRAZ AĞAÇLARI DA KESİLECEK'

Bir çiftçi, “Devlet ilacında yardımcı olursa, gübresinde yardımcı olursa en azından seneye ağacı ayakta tutarız” ifadelerini kullandı. Ağaçların kesilme riskine dikkat çeken Başevirgen ise, “Geçen yıllarda bağlarda, bağ köklüyordu çoğu üzüm üreticisi, şimdi bu şekilde giderse kiraz ağaçları da kesilecek. Üreticinin kirazdan para kazanma şansı kalmayacak” diye konuştu.

'DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUZ

Yaşanan zirai dondan dolayı kiraz ağaçları zarar gören üretici, “Bir ağaçtan 25-30 kilo ürün alınıyordu. Şimdi bir kilo bile yok. Toplam 8 dönüm yerden altı, altı buçuk ton alıyordum. 2-3 tonu erkenci, gerisi de ziraat 900 ürünüydü. Şimdi toplam 4-5 kasa olursa olur. Devletten destek bekliyoruz” dedi. 8-10 dönüm arası bir yer için yapılan masrafı da söyleyen üretici, “Sadece gübre, ilaç masrafı 35-40 bin lira tutuyor. Buranın toplamda 70-80 bin lira bir masrafı var” açıklamasını yaptı.

'HEP YENİ SENEYLE YAŞIYORUZ'

Bir diğer çiftçi ise bu yıl ürün alınamayacak olmasına rağmen seneye yapılacak üretim için kiraz ağaçlarına bakmak zorunda olduklarını ifade etti. Çiftçi, “İlaçlamasını yapacağız, gübresini vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz? Komşuda varsa komşudan alacağız, komşuda yoksa çareler tükenmez. Bu ağaçları ayakta tutmamız lazım seneye verim alabilmemiz için. Devlet ilacında yardımcı olursa, gübresinde yardımcı olursa en azından seneye ağacı ayakta tutarız. Biz çiftçi olarak hep yeni seneyle yaşıyoruz” diye konuştu.