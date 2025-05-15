Oğlu Uyuşturucu Satarken Yakalanınca AKP'den İstifa Etmişti: O Vekil Geri Döndü

Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun karıştığı uyuşturucu soruşturması sonrası ayrıldığı AKP’ye yedi ay aradan sonra resmen geri döndü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin internet sitesinde yapılan güncellemede Zenbilci’nin ismi yeniden AKP milletvekilleri arasında yer aldı. Böylece kulislerde konuşulan 'geri dönüş' iddiaları doğrulanmış oldu.

OĞLU TUTUKLANMIŞTI

Zenbilci, 30 Eylül 2024’te yaptığı yazılı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuş, oğlu Tayyip Zenbilci'nin TBMM’ye ait resmi araçla uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından “Partime zarar gelmemesi için ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu süreçte kamuoyunda uzun süre görünmeyen milletvekili, Aralık 2024’te Meclis oturumlarında tekrar AKP milletvekilleriyle birlikte yer almış, bu da fiilen geri döndüğü yorumlarını beraberinde getirmişti.

ADIM ADIM GERİ DÖNDÜ

Nisan 2025’te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı bir cami açılışında Adana protokolüyle birlikte görüntülenen Zenbilci’nin, siyasi sahneye adım adım geri döndüğü dikkat çekmişti. O törende, AKP’li milletvekilleri ve Adana Valisi ile aynı karede yer alması, partiye resmen dönmesinin an meselesi olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

ADI LİSTEYE EKLENDİ

Halk TV'de yer alan habere göre, son olarak, AKP Grubu’nun resmi internet sitesinde yapılan düzenleme ile Zenbilci’nin isminin milletvekili listesine yeniden eklenmesiyle dönüş süreci tamamlanmış oldu. Zenbilci, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Kurulu için Cakarta’ya giden heyette de yer aldı.

Kaynak: Halk TV