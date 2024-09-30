AKP'li İsim Siyaset Gündemini Karıştırdı! Önce İstifa Etti, Sonra Hesabını Kapattı

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti. Zenbilci yaptığı açıklamada "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir" dedi. Zenbilci bu paylaşım sonrası hesabını kapattı. Öte yandan AKP Genel Merkezi'ne ulaşan bir istifanın olmadığı öğrenildi.

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AKP'li İsim Siyaset Gündemini Karıştırdı! Önce İstifa Etti, Sonra Hesabını Kapattı

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, 'bir soruşturmada oğlunun adının geçmesi' nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zenbilci, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum."

Gerçek Gündem'in ulaştığı bilgiye göre, Zenbilci'nin oğlu 'uyuşturucu madde nedeniyle' şu anda yurtdışında bulunuyor.

HESABINI KAPATTI

Zenbilci istifa ettikten sonra sosyal medya hesabını kapattı.

AKP'li İsim Siyaset Gündemini Karıştırdı! Önce İstifa Etti, Sonra Hesabını Kapattı - Resim : 1

AKP'NİN İSTİFADAN HABERİ YOK!

Ulaştığımız AKP Genel Merkezi kendilerine Zenbilci tarafından herhangi bir istifa sunulmadığını söyledi. Zenbilci'nin danışmanları ise istifayı X'ten öğrendiğini belirtti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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