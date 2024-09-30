Hasta Taşıyan Ambulansı Kaçırdı
İzmir'de bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle hasta taşıyan bir ambulansı kaçırdı. Şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çeşme Devlet Hastanesi'ne tedavi için gelen M.K, hasta getiren İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulansı kaçırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansın takip sistemi üzerinden konumunu belirleyen ekipler, hastane yakınında ambulansı durdurdu.
Gözaltına alınan M.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA