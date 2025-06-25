Türkiye'de Fabrika Açması Beklenen BYD'de Büyük Kriz! Durma Noktasına Geldi

Şirket kaynaklarına dayandırılan iddialarda, BYD’nin üretim hatlarında gece vardiyalarının kaldırıldığı ve üretim kapasitesinin bazı bölgelerde üçte bire indirildiği belirtildi. Ayrıca planlanan yeni üretim hatlarının kurulmasının da süresiz ertelendiği ifade ediliyor.

Reuters’a konuşan kişiler, yaşanan gelişmelerin en az dört ayrı üretim tesisini kapsadığını aktardı. Ancak ajans, BYD tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını ve bu bilgilerin henüz doğrulanamadığını vurguladı.