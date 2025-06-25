Türkiye'de Fabrika Açması Beklenen BYD'de Büyük Kriz! Durma Noktasına Geldi
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’de fabrika kurma planlarıyla sık sık gündeme gelirken, şirketin yurt içindeki bazı tesislerinde üretim faaliyetlerinin yavaşladığı iddia edildi. İngiltere merkezli Reuters haber ajansının ulaştığı kaynaklara göre, BYD’nin Çin’deki dört farklı fabrikasında üretim kapasitesi ciddi şekilde düşürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket kaynaklarına dayandırılan iddialarda, BYD’nin üretim hatlarında gece vardiyalarının kaldırıldığı ve üretim kapasitesinin bazı bölgelerde üçte bire indirildiği belirtildi. Ayrıca planlanan yeni üretim hatlarının kurulmasının da süresiz ertelendiği ifade ediliyor.
Reuters’a konuşan kişiler, yaşanan gelişmelerin en az dört ayrı üretim tesisini kapsadığını aktardı. Ancak ajans, BYD tarafından resmi bir açıklama yapılmadığını ve bu bilgilerin henüz doğrulanamadığını vurguladı.
SATIŞ HEDEFLERİ TUTMADI, VİTES KÜÇÜLTTÜ
Konuyla ilgili bilgi veren bazı kaynaklar, bu üretim yavaşlamasının gerekçesinin maliyet kontrolü olduğunu savunurken, diğer bazı kaynaklar ise şirketin yıl başında belirlediği satış hedeflerine ulaşamamasının bu kararda etkili olduğunu öne sürdü.
BYD'NİN YÜKSELİŞ DÖNEMİ YERİNİ GERİLEMEYE BIRAKTI
2023 yılında büyük kısmı Çin pazarında olmak üzere toplam 4,27 milyon araç satışı gerçekleştiren BYD, geçtiğimiz yıl sektörün devlerinden Tesla’yı geride bırakmasıyla uluslararası arenada dikkat çekmişti. Ancak Çin Otomobil Üreticileri Derneği'nin verilerine göre şirketin büyüme ivmesi ciddi oranda düştü. 2023’te yüzde 13 seviyesinde olan büyüme hızı, 2024 itibarıyla yüzde 0,2’ye kadar geriledi.
TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM PLANLARI NE OLACAK?
Öte yandan BYD’nin Türkiye’de yatırım yaparak fabrika kurma planları olduğu uzun süredir konuşuluyor. Yaşanan bu gelişmelerin söz konusu yatırım kararını etkileyip etkilemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Şirket tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, küresel elektrikli araç piyasasında yaşanan rekabetin ve talep dalgalanmalarının önümüzdeki dönemde BYD’nin stratejilerini şekillendirmesi bekleniyor.