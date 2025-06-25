Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek

TOGG İÇİN 1 MİLYON TL’YE KADAR HURDA DESTEĞİ GELİYOR

Öte yandan Meclis'e sunulan bir yasa teklifine göre, Togg T10X ve T10F modelleri için özel bir hurda desteği programı devreye alınabilir. MHP’nin önerdiği tasarıya göre, eski aracını hurdaya çıkaranlara 1 milyon TL’ye kadar devlet hibesi sağlanabilecek. Bu destek ile birlikte, kısa menzilli bir Togg modeli için vatandaşın cebinden çıkacak tutar yalnızca 400 bin TL’ye kadar düşebilecek.

Yeni destek paketinin yürürlüğe girmesi durumunda, yerli otomobil Togg’a erişim daha da kolaylaşacak gibi görünüyor. Hem çevre dostu dönüşüm hem de yerli üretim araçların teşvik edilmesi açısından bu adım büyük önem taşıyor.