Togg İçin Hurda Teşviki Geliyor: Devlet 1 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Togg’un yeni modeli T10F yollara çıkmaya hazırlanırken, hurda aracını verenlere 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği geliyor. Bu sayede Togg’a yalnızca 400 bin TL ödeyerek sahip olunabilecek.
Kaynak: ATV Haber
Togg’un yeni modeli T10F, satışa çıkmadan önce son testlerini tamamlarken, tüketiciler için büyük bir destek paketi yolda. Henüz fiyatı netleşmeyen model için 1 milyon TL’ye kadar hurda araç hibesi gündemde. Böylece yeni Togg sahibi olmak isteyenler, aradaki farkı ödeyerek oldukça uygun şartlarla araca sahip olabilecek.
SATIŞ ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR
ATV Haber'de yer alan habere göre, Togg’un sedan versiyonu T10F test sürüşleri kapsamında Bursa’dan Ankara’ya kadar uzanan güzergahta görüntülendi. Yeni model, satışa çıkmadan önce menzil, şarj süresi, dijital ekran performansı ve sürüş dinamikleri açısından gerçek trafik koşullarında test ediliyor.
T10F, 180 kW hızlı şarj desteğiyle yalnızca 28 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor. Tam dolu bataryayla ise yaklaşık 600 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor. İç tasarımı önceki model T10X’e oldukça benzer olan araçta, uçtan uca dijital ekran ve dokunmatik panel gibi modern teknolojilere yer veriliyor.
TOGG'UN YENİ MODELİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
T10F'nin donanım seviyesine göre başlangıç fiyatının 1 milyon 600 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. İlk kampanya detayları da netleşmeye başladı. 1 milyon 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunulacak modelde, 48 ay vade seçeneği ve 500 bin TL peşinat şartı öne çıkıyor.
TOGG İÇİN 1 MİLYON TL’YE KADAR HURDA DESTEĞİ GELİYOR
Öte yandan Meclis'e sunulan bir yasa teklifine göre, Togg T10X ve T10F modelleri için özel bir hurda desteği programı devreye alınabilir. MHP’nin önerdiği tasarıya göre, eski aracını hurdaya çıkaranlara 1 milyon TL’ye kadar devlet hibesi sağlanabilecek. Bu destek ile birlikte, kısa menzilli bir Togg modeli için vatandaşın cebinden çıkacak tutar yalnızca 400 bin TL’ye kadar düşebilecek.
Yeni destek paketinin yürürlüğe girmesi durumunda, yerli otomobil Togg’a erişim daha da kolaylaşacak gibi görünüyor. Hem çevre dostu dönüşüm hem de yerli üretim araçların teşvik edilmesi açısından bu adım büyük önem taşıyor.