Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?
Yaz mevsimiyle birlikte doğada daha fazla vakit geçiren vatandaşlar, özellikle kırsal ve yeşil alanlarda kene ısırığı tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 7.000’e yakın kişi kene ısırığı şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Uzmanlar, piknik alanları, tarla ve yayla gibi bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Kaynak: İHA
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, keneler aracılığıyla bulaşan ve ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşlar uyarıldı. İlk kez 2002 yılında Tokat ve çevresinde görülen KKKA, özellikle Nisan-Ekim ayları arasında Doğu ve Orta Anadolu başta olmak üzere pek çok bölgede yaygın olarak ortaya çıkıyor.
BULAŞMA YOLLARI ÇEŞİTLİ: KENE, HAYVAN KANI, HASTA TEMASI
Hastalığın en yaygın bulaşma şekli kene ısırığı. Ancak enfekte hayvanların kanı ya da vücut sıvılarıyla temas da riski artırıyor. Sağlık çalışanlarının, hastalıklı kişilerin kanı ve idrarı ile temas etmesi de ciddi bir tehlike oluşturuyor.
BELİRTİLER 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR
Kene ısırığı sonrası belirtiler genellikle 1 ila 3 gün içinde ortaya çıkıyor. Hasta bireylerle doğrudan temas durumunda ise bu süre 5-6 güne kadar uzayabiliyor. Uzmanlara göre erken dönemde görülebilecek belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal yer alıyor. Hastalık ilerledikçe diş eti ve burun kanamaları, deri altında morluklar, idrarda kan ve çoklu organ yetmezlikleri görülebiliyor.
DOĞRU MÜDAHALE HAYAT KURTARABİLİR
Kene ısırığının ardından yapılacak ilk müdahale hayati önem taşıyor. Her kene hastalık taşımasa da yanlış çıkarma yöntemleri, mikropların vücuda geçme riskini artırabiliyor. Bu nedenle kene görüldüğünde doğrudan çıkarma girişiminde bulunmak yerine uzman yardımı alınması öneriliyor.
NANE YAĞI YÖNTEMİ GÜNDEMDE
Kene çıkarma yöntemleri arasında son dönemde nane yağı uygulaması dikkat çekiyor. Keneye doğrudan bir damla nane yağı damlatıldığında, kenenin kendiliğinden ve kafası kopmadan ayrıldığı belirtiliyor. Ancak bu yöntemin sağlık personeli kontrolü dışında uygulanması, yine de risk taşıyabileceği için dikkatli olunmalı.
YAPILMASI VE KAÇINILMASI GEREKENLER
Keneyi ezmeyin, yakmayın, üzerine kolonya ya da gaz yağı dökmeyin.
Cımbızla çekmek yerine sağlık kuruluşlarında profesyonel müdahale tercih edin.
Çıkarılan bölgeyi antiseptikle temizleyin.
Kene ile temastan sonraki 10 gün içinde ateş, ağrı, halsizlik, kanama gibi belirtiler görülürse en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Kene ile temas ettiğinizi sağlık görevlilerine açıkça belirtin.
İLK SAATLERDE TEMASTAN KAÇINILMALI
Uzmanlar, kene ısırığı yaşayan kişilerin ilk saatlerde kimseyle yakın temasta bulunmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu durumun sadece kişinin değil, çevresindekilerin sağlığı açısından da kritik olduğu ifade ediliyor.
Kene ısırığına karşı alınacak önlemler ve hızlı müdahale, KKKA gibi ciddi hastalıkların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yaz aylarında kırsal alanda vakit geçiren vatandaşların bilinçli hareket etmeleri hayati riskleri azaltıyor.