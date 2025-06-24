Kene Tehlikesi Artıyor! Kene Isırığında Ne Yapmalı, Nelere Dikkat Etmeli?

BULAŞMA YOLLARI ÇEŞİTLİ: KENE, HAYVAN KANI, HASTA TEMASI

Hastalığın en yaygın bulaşma şekli kene ısırığı. Ancak enfekte hayvanların kanı ya da vücut sıvılarıyla temas da riski artırıyor. Sağlık çalışanlarının, hastalıklı kişilerin kanı ve idrarı ile temas etmesi de ciddi bir tehlike oluşturuyor.

BELİRTİLER 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Kene ısırığı sonrası belirtiler genellikle 1 ila 3 gün içinde ortaya çıkıyor. Hasta bireylerle doğrudan temas durumunda ise bu süre 5-6 güne kadar uzayabiliyor. Uzmanlara göre erken dönemde görülebilecek belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal yer alıyor. Hastalık ilerledikçe diş eti ve burun kanamaları, deri altında morluklar, idrarda kan ve çoklu organ yetmezlikleri görülebiliyor.