Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, 2025 yılı için enflasyon tahminlerinin yeniden yukarı yönlü güncellendiğini ortaya koydu. Ankette, hem Haziran ayı enflasyon oranı hem de yıl sonu tahminleri dikkat çeken seviyelere yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 Haziran ayı için enflasyon beklentisi bir önceki ankette %2,46 olarak öngörülürken, son ankette bu oran %2,52’ye çıkarıldı. Bu artış, fiyat baskılarının yaz aylarında da süreceğine işaret ediyor.
YIL SONU VE 12 AYLIK TAHMİNLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR
Anket katılımcıları, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %43,64’ten %44,11’e yükseltti. Bu oran, özellikle Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %33,21 seviyesinde sabit kalırken, bazı piyasa katılımcıları bu oranın da üzerine çıkılabileceğini öngörüyor.
RESMİ VERİ 3 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu veriyle birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve başta emekliler olmak üzere geniş kesimlerin Temmuz zam oranları belirlenmiş olacak.
6 AYLIK ENFLASYON %25,86 OLABİLİR
Haziran ayında enflasyonun %2,52 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 2025 yılının ilk yarısındaki toplam enflasyon %25,86’ya ulaşacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere birçok grubun maaş artışında doğrudan etkili olacak.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN ÜÇ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR
• SSK ve Bağ-Kur emeklileri: İlk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Tahmin edilen %25,86 oranındaki artış, bu kesimin maaşlarına doğrudan yansıtılacak.
• Memur ve memur emeklileri: Ocak ayında alınan %15’lik zam sonrasında Temmuz ayında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ödenecek. Bu kapsamda, Temmuz zammının %20 ila %22 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
• Asgari ücretliler: Şu an için resmi bir ara zam kararı olmasa da, enflasyon baskısı nedeniyle %15 ila %20 arasında bir artış ihtimali konuşuluyor. Bu yöndeki karar, kamuoyu baskısı ve ekonomik gelişmelere göre şekillenebilir.
ZAM ORANLARI TEMMUZ’UN İLK HAFTASINDA BELLİ OLACAK
TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı verilerle birlikte, zam oranları Temmuz ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak oranlar, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek.