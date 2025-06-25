Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Açıklanan veriler, 2025 yılı için enflasyon tahminlerinin yeniden yukarı yönlü güncellendiğini ortaya koydu. Ankette, hem Haziran ayı enflasyon oranı hem de yıl sonu tahminleri dikkat çeken seviyelere yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Memur zammı
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Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti - Resim: 1

2025 Haziran ayı için enflasyon beklentisi bir önceki ankette %2,46 olarak öngörülürken, son ankette bu oran %2,52’ye çıkarıldı. Bu artış, fiyat baskılarının yaz aylarında da süreceğine işaret ediyor.

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Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti - Resim: 2

YIL SONU VE 12 AYLIK TAHMİNLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Anket katılımcıları, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %43,64’ten %44,11’e yükseltti. Bu oran, özellikle Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %33,21 seviyesinde sabit kalırken, bazı piyasa katılımcıları bu oranın da üzerine çıkılabileceğini öngörüyor.

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Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti - Resim: 3

RESMİ VERİ 3 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu veriyle birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı netleşecek ve başta emekliler olmak üzere geniş kesimlerin Temmuz zam oranları belirlenmiş olacak.

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Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti - Resim: 4

6 AYLIK ENFLASYON %25,86 OLABİLİR

Haziran ayında enflasyonun %2,52 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 2025 yılının ilk yarısındaki toplam enflasyon %25,86’ya ulaşacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere birçok grubun maaş artışında doğrudan etkili olacak.

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Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti - Resim: 5

TEMMUZ ZAMMI İÇİN ÜÇ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

• SSK ve Bağ-Kur emeklileri: İlk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Tahmin edilen %25,86 oranındaki artış, bu kesimin maaşlarına doğrudan yansıtılacak.

• Memur ve memur emeklileri: Ocak ayında alınan %15’lik zam sonrasında Temmuz ayında toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı ödenecek. Bu kapsamda, Temmuz zammının %20 ila %22 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

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Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti - Resim: 6

• Asgari ücretliler: Şu an için resmi bir ara zam kararı olmasa da, enflasyon baskısı nedeniyle %15 ila %20 arasında bir artış ihtimali konuşuluyor. Bu yöndeki karar, kamuoyu baskısı ve ekonomik gelişmelere göre şekillenebilir.

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Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti - Resim: 7

ZAM ORANLARI TEMMUZ’UN İLK HAFTASINDA BELLİ OLACAK

TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı verilerle birlikte, zam oranları Temmuz ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulacak. Açıklanacak oranlar, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek.

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