Temmuz Zammı İçin Yeni Ortaya Çıktı! Enflasyon Tahmini Değişti

YIL SONU VE 12 AYLIK TAHMİNLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Anket katılımcıları, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %43,64’ten %44,11’e yükseltti. Bu oran, özellikle Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %33,21 seviyesinde sabit kalırken, bazı piyasa katılımcıları bu oranın da üzerine çıkılabileceğini öngörüyor.