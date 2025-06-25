İslam Memiş 6 Ay Süre Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak

"ALTINDA KADEMELİ YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"

2025 yılının ilk günlerinden bu yana altınla ilgili tahminlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Memiş, gram altında 4.500 TL, ons altında ise 3.500 dolar seviyelerinin hedefte olduğunu yineledi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle özellikle eylül ayından sonra hareketlenme beklediğini ifade eden Memiş, "Eğer ons altın 3.500 dolar seviyesini aşarsa, gram altında da 4.600-4.700 TL aralığına doğru kademeli bir yükseliş görebiliriz. Ancak ilk yarıdaki gibi sert çıkışlar beklemiyorum" dedi.