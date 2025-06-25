İslam Memiş 6 Ay Süre Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken bir uyarıda bulunarak 6 ay içinde altından daha çok kazandıracak yeni yatırım aracını açıkladı. "2025’in sonu onun dönemi olacak" diyen Memiş, yatırımcıların rotasını değiştirebilecek önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: TGRT Haber
Ekonomi ve piyasa yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarında yatırımcılara önemli değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılının ikinci yarısı için kritik tahminlerde bulunan Memiş, altından daha çok kazandıracak yeni yatırım aracını da açıkladı.
"ALTINDA KADEMELİ YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ"
2025 yılının ilk günlerinden bu yana altınla ilgili tahminlerinde bir değişiklik olmadığını belirten Memiş, gram altında 4.500 TL, ons altında ise 3.500 dolar seviyelerinin hedefte olduğunu yineledi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle özellikle eylül ayından sonra hareketlenme beklediğini ifade eden Memiş, "Eğer ons altın 3.500 dolar seviyesini aşarsa, gram altında da 4.600-4.700 TL aralığına doğru kademeli bir yükseliş görebiliriz. Ancak ilk yarıdaki gibi sert çıkışlar beklemiyorum" dedi.
"2025’İN SONU GÜMÜŞÜN DÖNEMİ OLACAK"
Yılın ikinci yarısında gümüşe dikkat çeken Memiş, yatırımcıların odağını bu alana çevirmesi gerektiğini söyledi. "İlk 6 ayda baskılanan gümüş, yılın kalan döneminde altına kıyasla daha güçlü bir performans gösterebilir. 2025’in sonuna doğru piyasalar gümüşü daha çok konuşacak" ifadelerini kullandı.
O TARİHTE YENİDEN HAREKETLENECEK
Yılın ilk yarısında yatırımcısına ciddi kazanç sağlayan euroda geri çekilme beklentisini dile getiren Memiş, aynı zamanda borsa ve kripto paralarda da yön değişimlerinin sinyalini verdi. Memiş, "Borsada yılın ilk yarısında hangi ürünler ön plandaysa, ikinci yarıda onların geri çekileceğini düşünüyorum. Kripto paralar ise eylül gibi yeniden hareketlenebilir" dedi.