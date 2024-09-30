Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: İnceleme Başlatıldı

Edirne'de elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: İnceleme Başlatıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde plakası öğrenilemeyen E.S. idaresindeki otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü C.O. ve yanında yolcu olarak bulunan Ü.E.T. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve 4 saat sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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