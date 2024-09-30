Meteoroloji ve AFAD'dan Çifte Alarm! Sarı ve Turuncu Kod Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yerel kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük'te 2 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerine kadar; Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde başlayıp 23.00'a kadar; Amasya, Tokat ve Çorum'da bugün 18.00'da başlayıp yarın 06.00'a kadar ve Adana ile Osmaniye'de ise bu akşam 21.00'dan yarın 06.00'a kadar etkili olması bekleniyor.

MGM, yerel kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD, bugün itibariyle 23 şehre sarı, 1-2 Ekim'de ise 3 şehre turuncu kod ile yağış uyarısı verdi. Uyarıda kuvvetli yağış, yer yer çok kuvvetli yağış olacağı vurgulandı.

Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yarın şiddetli, yer yer aşırı şiddetli yağış olacağı ifade edildi. Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanağın meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli; bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli; bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor."