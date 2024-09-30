Tıra Çarpan Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Yaralılar Var

Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü Isparta-Antalya kara yolunda saat 12.50 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde olan Temel B. (45) idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Bahri B. (27) idaresindeki tırın dorsesine çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA