Gelecek Partisi’nden İstifa Eden Hasan Ekici, AKP’ye Katıldı

Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AKP'nin grup toplantısında partiye katıldı. Ekici'nin rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Son Güncelleme:

CHP listesinden Meclise giren Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından AKP'ye katıldı.

SABAH SAATLERİNDE İSTİFA ETTİ

Ekici bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

HASAN EKİCİ KİMDİR?

1974 Konya doğumlu Hasan Ekici, yeminli mali müşavir.1998’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yaptı.

Ekici, 2014-2017 arasında AKP Konya il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı ve çeşitli komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.

Ekici, Gelecek Partisi Konya kurucu il başkanlığı görevini de yürüttü.

Gelecek Partili Hasan Ekici AKP Grubuna KatıldıGelecek Partili Hasan Ekici AKP Grubuna KatıldıSiyaset
Gelecek Partisi'nde Kritik İstifa! Hasan Ekici AKP'ye GeçiyorGelecek Partisi'nde Kritik İstifa! Hasan Ekici AKP'ye GeçiyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP Gelecek Partisi
Son Güncelleme:
Ünlü Şef CHP'ye Katıldı Ünlü Şef CHP'ye Katıldı
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'Umut Hakkı' Cevabı DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'Umut Hakkı' Cevabı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı Ünlü Oyuncu Soluğu Mahkemede Aldı
Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor Türkiye'de Satılan Ünlü Diş Macunundan Zehir Çıktı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı! Fatura Desteğinden Kimler Faydalanabilir? Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı
Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu
Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama