Gelecek Partisi’nden İstifa Eden Hasan Ekici, AKP’ye Katıldı

CHP listesinden Meclise giren Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından AKP'ye katıldı.

SABAH SAATLERİNDE İSTİFA ETTİ

Ekici bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.



Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında… — Hasan Ekici (@HEkici42) May 14, 2025

HASAN EKİCİ KİMDİR?

1974 Konya doğumlu Hasan Ekici, yeminli mali müşavir.1998’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yaptı.

Ekici, 2014-2017 arasında AKP Konya il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı ve çeşitli komisyon üyeliği görevlerinde bulundu.

Ekici, Gelecek Partisi Konya kurucu il başkanlığı görevini de yürüttü.

Kaynak: Haber Merkezi