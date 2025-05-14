Ünlü Şef CHP'ye Katıldı

CHP, tanınmış isimleri partiye katmaya devam ediyor. Son olarak, ünlü şef Hazer Amani ile iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

CHP'ye katılan isimlere, parti rozetlerini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek taktı.

ZEYBEK'TEN PAYLAŞIM

Zeybek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Amani ve Özkan’ın CHP’ye katılımını duyurarak şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı...

Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş insanı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı. Genel Başkanımızdan aldığım yetkiyle, CHP rozetlerini kendilerine gururla takdim ettim.

Dayanışmayla, emekle, sevgiyle büyüyoruz. Her geçen gün daha çok insan, Cumhuriyet Halk Partisi’nde kendini buluyor. Çünkü biz, halkın partisiyiz. Çünkü biz, geleceği birlikte inşa etmeye kararlıyız. Hazer Amani’ye ve Metin Özkan’a hoş geldiniz diyoruz. Yolumuz açık, mücadelemiz kararlıdır Birlikte başaracağız."