Cezaevindeki ve Silah Bırakan Teröristlerle İlgili Düzenleme Nasıl Olacak?

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını duyurmasının ardından akıllarda sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soru işaretleri oluşurken, bunlardan biri de tutuklu ya da dağda olup silah bırakan teröristlerle ilgili muhtemel düzenlemelerdi.

AKP Grup toplantısının öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Tutuklu olan teröristler ya da dağda olup silah bırakan teröristlerle ilgili nasıl bir düzenleme olacak?” sorusunu yanıtladı.

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının Türkiye’nin ‘terör belası’ndan kurtulması için önem arz ettiğini kaydeden Tunç, “Bu sürece kolay gelinmedi. Bu mücadelede binlerce şehit verildi. Türkiye, dünyada güçlü bir ülke olacaksa ve bu yüzyıla Türkiye damga vuracaksa terörün olmadığı bir Türkiye ile vuracağız ve bu konuda da birlik beraberliğimiz daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin ekim ayından grup konuşmasından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda çalışmalar yapıldı ve bu süreç terör örgütünün feshiyle sonuçlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

HASTA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DURUMU

Konuya ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili DEM Parti’nin de bakanlığa ziyarette bulunduğunu ve birtakım görüş ve öneri sunduklarını belirten Bakan Tunç, “Burada özellikle bizim daha önceden de devam eden çalışmalarımız var. Yargı reformu stratejisi kapsamında geçmiş dönemlerde demokratikleşme adımları, hukuk devleti ilkesini güçlendiren çok önemli ilerlemeler sağladı ülkemiz ve teröre zemin hazırlayan bütün konularda çok önemli aşamalar kaydettik. Önümüzdeki yargı reformu stratejisi belgesi kapsamında beş amaçtan birisi ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması hem soruşturma, hem dava hem de infaz aşamasında yapılabilecekler var demiştik. O doğrultuda da yaptığımız birtakım hazırlıklar oldu. Özellikle hasta hükümlü ve tutukluların durumu, cezaevlerinde yalnız başına hayatını idame ettiremeyecek şekilde olanlar var. Onların alternatif infaz usulleri kanunumuzda var” diye konuştu.

'YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR'

AYM’nin terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlerin örgüt üyesi gibi cezalandırılacağına dair hükmü iptal ettiğini hatırlatan Tunç, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu şu sözlerle kaydetti:

“Şimdi o gerekçe doğrultusunda yeni bir düzenleme ihtiyacı var o madde ile ilgili. O düzenlemenin de nasıl olacağına yönelik meclis grubumuzla paylaştık. Meclis grubumuz diğer partilerle de görüşmeler yapacaktır, tartışacaktır. Bu tartışmalar neticesinde teklife dönüştükten sonra ilgili komisyonda görüşülüp tartışılacak, meclis genel kurulunda da tüm partilerin katılımıyla bu paket şekillenecektir ve bu anlamda yapılması gereken neyse yapmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi