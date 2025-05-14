Kurs Merkezinde Dehşet: Sınıfa Bıçak ve Sopayla Girdi, Öğrenciye Saldırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir eğitim kursunda yaşanan saldırı, hem öğrencileri hem de aileleri tedirgin etti. Kimliği belirsiz bir kişi, elinde bıçak ve sopayla sınıfa girerek 12. sınıf öğrencisi T.A.K.'ye saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, öğrenci saldırıdan şans eseri kurtuldu.

Olay, Gebze Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Duru Özel Öğretim Kursu'nda meydana geldi. Teneffüs sırasında dışarıda bulunan öğrencilerle tartıştığı öne sürülen saldırgan, bir süre sonra elinde bıçak ve sopayla sınıfa girdi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın doğrudan T.A.K.'ye yönelerek art arda darbeler savurduğu görülüyor. Saldırgan, sınıfa giren kurs yöneticisi tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDI

Saldırının hedefi olan T.A.K., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Teneffüsün sonuydu. Teneffüs bitince, sınıfa girdi. Sınıftaki kızlar bir şey hakkında konuşuyordu. Bana da, 'dışarıya bakar mısın, bu adam bize ne söylüyor' gibi bir şey söylediler. Dışarıya baktım, adam bize ciddi küfürler savuruyordu. Ben de sakin olması gerektiğini söyledim. Adamın engelli olduğunu düşünerek onun duymayacağı şekilde sınıftakilere, 'galiba engelli, fazla muhatap olmayın' dedim. Sonra olay bitti. Derse başladık.

Adam dershaneden içeri girdi, önce beni bulmak için yan sınıfa bakmış. Bulamayınca bizim sınıfa gelmiş. Bizim sınıfa gelip beni gördü. 'Ne konuşacaksın lan benimle' diyerek, sol elinde sopa ve sağ elinde bıçak ile bana saldırmaya başladı. Sonra dershanenin sahibi geldi onu sakinleştirmeye çalıştı ve dışarıya çıkarttı."

'AİLEME HABER VERMEDİLER'

T.A.K., kurs yönetiminin ailesini bilgilendirmediğini ve ilk yardım uygulamadığını iddia etti. Yaralı öğrenci, "Sadece peçeteye kolonya döküp sırtıma koydular. Ne ambulans çağrıldı, ne velime haber verildi. Kendi imkanlarımla hastaneye gittim" dedi.

Olay sonrası saldırganın gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılması da tepki topladı. Saldırının ardından kurs yönetiminin sosyal medyadan güvenlik görevlisi arayışı başlattığı görüldü.

Kaynak: İHA