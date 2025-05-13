Kahramanmaraş’ta Futsal Skandalı: Öğretmenler ile Hakem Arasında Yumruklu Kavga

Kahramanmaraş’ta düzenlenen liseler arası futsal turnuvasında, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ile Sultan Alparslan Anadolu Lisesi arasında oynanan maçta skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, maç sırasında hakem M.M.’nin verdiği kararlara sinirlenen Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi teknik ekibindeki öğretmenler, hakemle sözlü tartışmaya girdi.

Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, hakem M.M. vücudunun çeşitli yerlerinden darbe aldı. Kavgayı, sahada bulunan öğrenciler güçlükle ayırdı. Olayın ardından darp raporu alan hakem M.M.’nin karakola giderek öğretmenlerden şikayetçi olduğu belirtildi. Amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA