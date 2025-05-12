Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu... 5 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu... 5 Kişi Tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ile Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 112 gram sentetik kannabinoid, 83 adet extacy hap, 50 gram metamfetamin, 47 gram kokain, 70 mililitre sentetik sıvı, 2 kuru sıkı tabanca ve 28 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden F.A, T.Ü, S.Y, İ.G ve S.Y, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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