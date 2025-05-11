Elazığ’da Trafik Kazası, 2 Yaralı

Elazığ’da otomobilin elektirk direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da Trafik Kazası, 2 Yaralı

Kaza, Elazığ-Malatya yolu Durupınar köyü mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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