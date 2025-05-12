Aydın'da Dev Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde önemli bir operasyona imza attı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, bir günlük eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İlçelerde yapılan çalışmalarda uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yürütülen operasyonda toplam 36 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında 42 gram kubar esrar, muhtelif miktarda metamfetamin, 8 kök kenevir, 35 gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 3 av tüfeği, 3 tabanca şarjörü ve 14 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi. Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.

Bu operasyon, Aydın'da suçla mücadelenin ne denli kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA