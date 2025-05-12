Aynı Suya Farklı Fiyat Tarifesi: CHP'li Kaya'dan Tepki

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Serik’in Ala Camii Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşarak çiftçilerin sorunlarını yerinde inceledi. Sulama Birliği’nin uyguladığı çifte tarife sistemi nedeniyle mağduriyet yaşayan mahalleleri tek tek gezen Kaya, üreticilerin yaşadığı adaletsizliğe dikkat çekti. Özellikle Deniztepesi, Bilginler, Alacami, Pınarcık, Yanköy, Zırlankaya, Kuşlar ve Büğüş’te faaliyet gösteren çiftçilerin sulama ücretleri nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadığını vurguladı.

AYNI SUYA FARKLI TARİFE

Kaya, birlik tarafından “saha içi” ve “saha dışı” şeklinde belirlenen keyfi sınırlar nedeniyle, aynı su ve sulama sistemi için çiftçilerin farklı ücretlere tabi tutulduğunu belirtti. “Saha içi alanlarda dönüm başı sulama ücreti 2750 TL iken, saha dışında kalan çiftçiden 5500 TL alınıyor. Aynı suya, aynı sisteme iki katı ücret talep ediliyor. Üstelik saha dışındaki çiftçi o suyu doğrudan da kullanamıyor, elektrikle pompa çalıştırmak zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez” diyerek uygulamanın adaletsizliğini gözler önüne serdi.

'BÖYLE ADALET OLUR MU?'

Aynı bahçede yer alan tarlaların bile farklı fiyatlara tabi tutulduğunu belirten Kaya, “Bir üreticinin aynı tapuda, aynı bahçede zeytinliği var. Sulama hattı tam ortadan geçiyor. Bahçenin bir tarafı saha içi, diğer tarafı saha dışı sayılıyor. Yani çiftçi aynı bahçeye iki ayrı fiyat ödüyor. Böyle adalet olur mu?” diyerek çarpıcı bir örnek paylaştı.

'ÇİFTÇİNİN BELİ BÜKÜLÜYOR'

Kiracı olarak tarım yapan üreticilerin de ciddi maliyet baskısı altında olduğuna değinen Kaya, kira bedelinin birkaç katı su parası ödeyen çiftçilerin ayakta kalmakta zorlandığını ifade etti. “Dönümünü bin liraya kiralayan üretici, suya bunun 4-5 katı kadar ücret ödüyor. Hele saha dışındaysa, bir de elektrik maliyeti üstüne biniyor. Zaten girdi maliyetleri bu kadar yüksekken, bu uygulama çiftçinin belini büküyor” sözleriyle çiftçilerin durumuna dikkat çekti.

Bölgedeki enerji altyapısının da yetersiz olduğunu dile getiren Kaya, saha dışında üretim yapan çiftçilerin sürekli elektrik kaynaklı sorun yaşadığını belirtti. “Elektrik altyapısı yetersiz olduğu için çiftçimiz sürekli sorun yaşıyor. Dinamolar yanıyor, kablolar ısınıp eriyor, motorlar devre dışı kalıyor. Vatandaş hem su parasını, hem de elektrik arızasının bedelini ödüyor” diyerek altyapı eksikliğinin üretimi sekteye uğrattığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çağrıda bulunan Kaya, bölgedeki altyapı eksikliklerinin giderilmesini istedi. “Bu bölgelerde altyapı yatırımları güçlendirilmeli. Sadece sulama sistemleri değil, onları çalıştıran enerji altyapısı da acilen yenilenmeli. Üretici, üretmek isterken cezalandırılmamalı” sözleriyle yetkililere seslendi.