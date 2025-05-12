Jandarmadan Kaçamadı: 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarmanın titiz takibi sonucu yakalandı. Şahsın 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Jandarmadan Kaçamadı: 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalarda, iki ağır suçtan aranan T.A.T. isimli şahsın izine ulaşıldı.

Yapılan araştırmalarda, T.A.T.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Şahsın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Jandarmadan Kaçamadı: 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı - Resim : 1

Dişli beldesinde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu yakalanan T.A.T., gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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