Eski Hükümlü Dehşet Saçtı: Giresun'da Lisede Silahlı Saldırı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde görevli hizmetli, okul kantininde çalışan iki kadını silahla vurarak öldürdü. Saldırgan A.T.’nin, cezaevinden tahliye edildikten sonra “eski hükümlü” statüsüyle okulda çalışmaya başladığı öğrenildi.

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Eski Hükümlü Dehşet Saçtı: Giresun'da Lisede Silahlı Saldırı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadın cinayetleri bitmiyor. Her gün başka bir şehirden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Vahşetin son adresi ise Giresun oldu. Bir lisede 'eski hükümlü' kadrosundan çalışmaya başlayan A.T. isimli erkek, kantinde çalışan iki kardeşi öldürdü.

Giresun’un Aksu Mahallesi’nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Okulda hizmetli olarak görev yapan 55 yaşındaki A.T., kantinde çalışan Rana Çavuşoğlu ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu okul içinde silahla vurarak öldürdü.

Eski Hükümlü Dehşet Saçtı: Giresun'da Lisede Silahlı Saldırı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

KANTİNDE İKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

Olay, sabah saatlerinde öğrencilerin derse girmesine kısa bir süre kala meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, okulun hizmetlisi A.T., henüz bilinmeyen bir nedenle kantine girdi ve yanında

Eski Hükümlü Dehşet Saçtı: Giresun'da Lisede Silahlı Saldırı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ!

İlk incelemelere göre saldırgan A.T.'nin bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği ve toplum yararına çalışma kapsamında 'eski hükümlü' statüsünde okula hizmetli olarak alındığı ortaya çıktı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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