Kan Donduran Rapor! 30 Günde 29 Kadın Cinayeti… En Güvendikleri Kişi Tarafından Öldürüldüler

İstanbul Şişli'de işe giden Bahar Aksu’nun eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında vurularak öldürülmesinin etkisi hala sürerken, kadın cinayetlerine ilişkin korkunç bir tablo ortaya çıktı.

30 GÜNDE 29 KADIN CİNAYETİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2025 Nisan Raporu’nu yayınladı. Yayınlanan raporda 29 kadın cinayeti işlendiği, 14 kadının ölümünün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı.

BAHANELERİ NE OLDU?

Açıklanan rapora göre Nisan ayında 29 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i ise polise gözdağı verme bahanesiyle öldürüldü.

Raporda, 20 kadının hangi bahane ile öldürüldüğünün ise tespit edilemediği belirtildi.

KADINLARI KİM ÖLDÜRDÜ?

29 kadının kimler tarafından öldürüldüğüne ilişkin raporda şöyle denildi: Nisan ayında öldürülen 29 kadının 17’si evli olduğu erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’iı babası, 2’si tanıdığı biri, 2’si oğlu, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i kızının eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların %59’u evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 15’i evinde, 8’i sokakta, 1’i su ve kenarında, 1’i iş yerinde, 1’i issiz yerde, 1’i arabada öldürülmüştür. 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların %52’si evlerinde öldürüldü.

YÜZDE 48’İ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Nisan ayında öldürülen kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 10’u kesici aletle, 3’ü boğularak, 1’i darp edilerek, 1’i yakılarak öldürüldü. Bir kadının öldürüldüğü silah ise tespit edilemedi. Raporda, öldürülen kadınların %48’sının ateşli silah ile öldürüldüğü belirtildi.