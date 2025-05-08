Bahar Aksu'nun Cinayet Videosuyla Eski Eşi ve Kızını Tehdit Etmişti, Serbest Bırakıldı! Bir Kadın Cinayeti Daha 'Geliyorum' Diyor

Ankara'da 10 yıl önce boşanan T. Boztürk, eski eşi H.E.'nin geçtiğimiz yıl eylül ayında yeniden evlenmesinin ardından H.E. ve kızı Başak Boztürk’ü tehdit etmeye başladı. Sahte sosyal medya hesapları üzerinden sistematik şekilde hakaret ve tehdit mesajları gönderen Boztürk, son olarak 5 Mayıs'ta kızına, İstanbul’da eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun cinayet videosunu içeren bir haber linki göndererek, "Sıradaki o… kendini hazırlasın" şeklinde ölüm tehdidinde bulundu.

Başak Boztürk ve annesinin şikayetiyle T. Boztürk hakkında 2 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verilmiş ve 6 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Ankara Adliyesi’ne sevk edilen T. Boztürk hakkında haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verildi. T. Boztürk ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA