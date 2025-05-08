Dikkat Çeken 'Kira Yardımı' Çıkışı: 'Verilen Sözler Tutulsun'

Barınma sorunu Türkiye'de önemli bir sorun olarak çözüm beklerken, BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici kira yardımına ilişkin bir çıkışta bulundu. Öğretici, “Kira yardımı hayata geçsin" ifadelerini kullandı.

Esma Karayel Esma Karayel
Dikkat Çeken 'Kira Yardımı' Çıkışı: 'Verilen Sözler Tutulsun'

Türkiye’de hayat pahalılığı her geçen gün artarken, en insani ihtiyaçların arasında gelen barınma sorunu vatandaşların omuzlarında yük olmaya devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, mayıs ayı kira artış oranı yüzde 48,73 oldu.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici kira yardımı ile ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Öğretici, nisan ayı verilerine göre bazı illerde kira ortalamalarını şöyle paylaştı:

İstanbul'da 26.490 TL,

Ankara'da 23.980 TL,

İzmir'de 25.151 TL,

Çanakkale'de 22.021 TL,

Muğla’da 29.500 TL.

‘MEMURLAR KİRALARINI NASIL ÖDEYECEK?

Ortalama memur maaşının 46 bin TL olduğuna dikkat çeken Öğretici, TÜİK’in verilerine göre kira artış oranının nisanda yüzde 48,73 olduğunu belirterek, “Günümüzde memurlar kiralarını nasıl ödeyecek?” sorusunu sordu.

Öğretici açıklamalarında, seçim öncesi verilen sözlerin tutulması gerektiğini belirtti ve “Kira yardımı hayata geçsin" çağrısında bulundu.

TÜFE'YE GÖRE ORANLAR

TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. 12 aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 48,73 oldu oldu. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Belli OlduMayıs Ayı Kira Artış Oranı Belli OlduEkonomi

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