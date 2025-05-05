Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon, nisan ayında yüzde 3 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 seviyesine yükseldi.

KİRA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. 12 aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 48,73 oldu oldu. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

ENAG verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,88 olarak gerçekleşti.

2 YIL BOYUNCA YÜZDE 25 OLMUŞTU

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi