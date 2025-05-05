4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! SSK, Bağ-Kur Emeklisi İçin Maaş Hesabı Değişti: İşte Kalem Kalem Zam Oranları...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren Temmuz zammına dair önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan ayına ilişkin açıkladığı enflasyon oranı, zam oranlarını büyük oranda netleştirdi. Peki Temmuz ayında emekliler ne kadar maaş alacak? İşte detaylı hesaplamalarla birlikte güncel tablo...
Temmuz ayında yapılacak maaş artışları emekliler, memurlar ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay yayımladığı enflasyon verileri doğrultusunda zam oranları hesaplanıyor. Bugün açıklanan Nisan ayı enflasyonu ile birlikte, yılın ilk dört ayına ait enflasyon farkı da netleşti. Ancak nihai zam oranlarının belirlenmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının da açıklanması bekleniyor.
Şu ana kadar açıklanan aylık enflasyon oranları ise şu şekilde:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
TEMMUZ ZAMMINA SON İKİ VERİ
Bugün paylaşılan son verilere göre, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak yüzde 3 oranında yükseldi. Bu artışla birlikte, yılın ilk dört ayında enflasyon toplamda yüzde 13,36'ya ulaştı. Bu doğrultuda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık dönemde yüzde 13,36 oranında zam oluştu. Emekli maaşlarında nihai artış oranının belirlenmesi için artık yalnızca iki veri kaldı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Dört ayda oluşan orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları şöyle değişecek:
MEVCUT: 14.500
ZAMLI: 16.437
MEVCUT: 14.600
ZAMLI: 16.551
MEVCUT: 14.700
ZAMLI: 16.664
MEVCUT: 14.800
ZAMLI: 16.777
MEVCUT: 14.900
ZAMLI: 16.891
MEVCUT: 15.000
ZAMLI: 17.004
MEVCUT: 15.500
ZAMLI: 17.571
MEVCUT: 16.000
ZAMLI: 18.138
MEVCUT: 16.500
ZAMLI: 18.704
MEVCUT: 17.000
ZAMLI: 19.271
MEVCUT: 17.500
ZAMLI: 19.838
MEVCUT: 18.000
ZAMLI: 20.405
MEVCUT: 19.000
ZAMLI: 21.538
MEVCUT: 20.000
ZAMLI: 22.672
MEVCUT: 21.000
ZAMLI: 23.806
MEVCUT: 22.000
ZAMLI: 24.939
MEVCUT: 23.000
ZAMLI: 26.073
MEVCUT: 24.000
ZAMLI: 27.206
MEVCUT: 25.000
ZAMLI: 28.340
MEVCUT: 26.000
ZAMLI: 29.474
MEVCUT: 27.000
ZAMLI: 30.607
MEVCUT: 28.000
ZAMLI: 31.741
Kaynak: Haber Merkezi