4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! SSK, Bağ-Kur Emeklisi İçin Maaş Hesabı Değişti: İşte Kalem Kalem Zam Oranları...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren Temmuz zammına dair önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Nisan ayına ilişkin açıkladığı enflasyon oranı, zam oranlarını büyük oranda netleştirdi. Peki Temmuz ayında emekliler ne kadar maaş alacak? İşte detaylı hesaplamalarla birlikte güncel tablo...

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4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! SSK, Bağ-Kur Emeklisi İçin Maaş Hesabı Değişti: İşte Kalem Kalem Zam Oranları...

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları emekliler, memurlar ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay yayımladığı enflasyon verileri doğrultusunda zam oranları hesaplanıyor. Bugün açıklanan Nisan ayı enflasyonu ile birlikte, yılın ilk dört ayına ait enflasyon farkı da netleşti. Ancak nihai zam oranlarının belirlenmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının da açıklanması bekleniyor.

Şu ana kadar açıklanan aylık enflasyon oranları ise şu şekilde:

Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46

TEMMUZ ZAMMINA SON İKİ VERİ

Bugün paylaşılan son verilere göre, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak yüzde 3 oranında yükseldi. Bu artışla birlikte, yılın ilk dört ayında enflasyon toplamda yüzde 13,36'ya ulaştı. Bu doğrultuda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık dönemde yüzde 13,36 oranında zam oluştu. Emekli maaşlarında nihai artış oranının belirlenmesi için artık yalnızca iki veri kaldı.

4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! SSK, Bağ-Kur Emeklisi İçin Maaş Hesabı Değişti: İşte Kalem Kalem Zam Oranları... - Resim : 1

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Dört ayda oluşan orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları şöyle değişecek:

MEVCUT: 14.500
ZAMLI: 16.437

MEVCUT: 14.600
ZAMLI: 16.551

MEVCUT: 14.700
ZAMLI: 16.664

MEVCUT: 14.800
ZAMLI: 16.777

MEVCUT: 14.900
ZAMLI: 16.891

MEVCUT: 15.000
ZAMLI: 17.004

MEVCUT: 15.500
ZAMLI: 17.571

MEVCUT: 16.000
ZAMLI: 18.138

MEVCUT: 16.500
ZAMLI: 18.704

MEVCUT: 17.000
ZAMLI: 19.271

MEVCUT: 17.500
ZAMLI: 19.838

MEVCUT: 18.000
ZAMLI: 20.405

MEVCUT: 19.000
ZAMLI: 21.538

MEVCUT: 20.000
ZAMLI: 22.672

MEVCUT: 21.000
ZAMLI: 23.806

MEVCUT: 22.000
ZAMLI: 24.939

MEVCUT: 23.000
ZAMLI: 26.073

MEVCUT: 24.000
ZAMLI: 27.206

MEVCUT: 25.000
ZAMLI: 28.340

MEVCUT: 26.000
ZAMLI: 29.474

MEVCUT: 27.000
ZAMLI: 30.607

MEVCUT: 28.000
ZAMLI: 31.741

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TÜİK Enflasyon Rakamlarını AçıkladıTÜİK Enflasyon Rakamlarını AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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