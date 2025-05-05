TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

TÜİK'e göre enflasyon, nisan ayında aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda ise yüzde 37,86 oldu. Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den beri en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

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TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Ekonomik kriz hayat pahalılığını giderek katlarken, vatandaşın gözü her ay açıklanan enflasyon verilerinde... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün 2025 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 48,73, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,65 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3, Yİ-ÜFE yüzde 2,76 artış gösterdi.

TÜİK Enflasyon Rakamlarını Açıkladı - Resim : 1

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ KONUTTA

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09 artış, ulaştırmada yüzde 22,76 artış ve konutta yüzde 74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,21, ulaştırmada yüzde 3,84 ve konutta yüzde 9,98 oldu.

SON ÜÇ YILIN EN DÜŞÜK TÜFE ORANI

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti. Yİ-ÜFE'de de yıllık bazda Ekim 2020'den sonraki en düşük oran elde edildi. Yıllık Yİ-ÜFE Ekim 2020'de 18,2 olmuştu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler nisanda TÜFE'nin yüzde 3,24 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı hesaplanmıştı.

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Kaynak: AA

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