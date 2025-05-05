Enflasyon Öncesi Dolar ve Euroda Tansiyon Fırladı

Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve küresel piyasada yaşanan dengesizlikle döviz kurun uzun zamandır istikrarsız bir seyir izliyor. Son dönemde dolar ve euro art arda birçok kez rekor tazelerken, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü de iki para biriminde de yükseliş görülüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk iş günü, İstanbul'da serbest piyasada 38,5790 liradan alınan dolar, 38,5810 liradan satışa sunuluyor. 43,7570 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,7590 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 38,5550 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8730 lira olmuştu.

Kaynak: AA