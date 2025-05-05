İflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyordu

Türkiye genelinde KFC ve Pizza Hut şubelerini işleten İş Gıda şirketi ile bağlı şirketler hakkında konkordato süreciyle ilgili yeni bir karar alındı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet süresinin uzatılmasına hükmetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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İflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyordu

Türkiye genelinde KFC ve Pizza Hut şubelerini işleten İş Gıda Anonim Şirketi ve bağlı şirketler hakkında konkordato süreci kapsamında mahkemeden yeni bir karar çıktı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühlet süresinin uzatılmasına hükmetti.

İflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyordu - Resim : 1

7,7 MİLYAR TL BORÇ VE 6 BİN ÇALIŞAN

ABD merkezli KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi İş Gıda Anonim Şirketi, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle daha önce konkordato talebinde bulunmuştu. İş Holding Anonim Şirketi, İş Gıda Sanayi Anonim Şirketi, İshway Gıda Dağıtım Anonim Şirketi ve İlkem Şahin için de 3 aylık geçici mühlet kararı verilmişti. Grubun toplam borcunun 7,7 milyar TL olduğu belirtilirken, şirketlerin yaklaşık 6 bin çalışanı olduğu bildirildi.

İflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyordu - Resim : 2

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET UZATMA KARARI

Mahkeme, İş Gıda Anonim Şirketi, İshway Gıda Dağıtım Anonim Şirketi, İş Holding Anonim Şirketi ve İlkem Şahin için geçici mühletin 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN VERİLEN SÜRELER

Pann Stüdyo Reklam Ajansı Anonim Şirketi için geçici mühlet 11 Mayıs 2025’ten itibaren 1 ay 19 gün, Krispy Kreme Gıda Üretim Limited Şirketi için 20 Mayıs 2025’ten itibaren 1 ay 10 gün, İş Global Teknik İnşaat Anonim Şirketi için 25 Mayıs 2025’ten itibaren 1 ay 5 gün ve Akkoç Elektrik Üretim Limited Şirketi için 6 Haziran 2025’ten itibaren 24 gün süreyle uzatıldı.

İflas Bayrağını Çeken İş Gıda ve İş Holding Hakkında Flaş Gelişme! Türkiye'de KFC ve Pizza Hut Şubelerini İşletiyordu - Resim : 3

KONKORDATO KOMİSERLERİNİN GÖREVİ SÜRECEK

Mahkeme, konkordato komiserlerinin görevlerinin ve geçici mühlet kapsamındaki tedbirlerin bir sonraki duruşma gününe kadar devamına hükmetti. Duruşmanın 30 Haziran 2025 tarihinde saat 10.30’da yapılacağı açıklandı.

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